Разработано приложение, обучающее детей кыргызскому языку

Приложение называется «Бал тил» [медовый язык]. Разработала его Национальная комиссия по государственному языку.
Председатель комиссии Назаркул Ишекеев 29 января сообщил журналистам, что «Бал тил 1» предназначен для детей от 3 до 5 лет. «Бал тил 2» подходит для учеников начальных классов.
- Программы в приложении состоят из фотографий, анимаций, аудио и логических игр. Это отличная возможность для освоения кыргызского языка, - сказал председатель комиссии.
Приложение «Бал тил» можно установить на телефоны с платформой «Android» и iOS.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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