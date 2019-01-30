Разработано приложение, обучающее детей кыргызскому языку

Приложение называется «Бал тил» [медовый язык]. Разработала его Национальная комиссия по государственному языку.

Председатель комиссии Назаркул Ишекеев 29 января сообщил журналистам, что «Бал тил 1» предназначен для детей от 3 до 5 лет. «Бал тил 2» подходит для учеников начальных классов.

- Программы в приложении состоят из фотографий, анимаций, аудио и логических игр. Это отличная возможность для освоения кыргызского языка, - сказал председатель комиссии.

Приложение «Бал тил» можно установить на телефоны с платформой «Android» и iOS.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org