В Баткене открыт центр гемодиализа

В городе Баткене по объединенной инициативе частных предпринимателей города и работающей в сфере медицины турецкой компании открыта кыргызско-турецкая клиника "Саламат Баткен".
Теперь пациентам области не придется ехать из области в Бишкек и Ош.
В больницу завезены аппараты по гемодиализу из Турции, созданы все условия для лечение пациентов. По словам главврача клиники Самарбека Иматиллаева, в данное время в больнице работает 5 аппаратов гемодиализа.
На учете в больнице числится 56 пациентов с территории области. Ежедневно клиника может принимать 15 больных. Нуждающиеся в гемодиализе пациенты платят за сеанс 5500 сом. Если пациент застрахован ФОМС, то платит 550 сомов.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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