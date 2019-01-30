Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по подготовке к запуску проекта "Безопасный город". Об этом сегодня, 29 января, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе совещания председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев рассказал о проводимой работе по реализации первого этапа проекта "Безопасный город".
"8 января 2019 года для произведения монтажных и пуско-наладочных работ полностью произведена поставка оборудования первой фазы первого этапа для 10 перекрестков в г. Бишкек, а также 17 стационарных рубежей и 20 передвижных аппаратно-программных комплексов. Получены все необходимые разрешительные документы к началу реализации первой фазы проекта и параллельно ведутся работы по получению разрешительных документов на последующие фазы. Также ведутся работы по нанесению и обновлению разметок и дорожных знаков", - доложил Шаршембиев.
Он отметил, что с 12 февраля 2019 года планируется запуск в тестовом режиме всех участков 1-й фазы проекта "Безопасный город".
Глава правительства подчеркнул, что государственные органы должны принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить тщательную подготовку к запуску проекта "Безопасный город".
"В ближайшее время должны быть завершены все организационно-технические мероприятия, должна быть подготовлена вся необходимая инфраструктура, нужно четко отработать механизмы администрирования штрафов. Мы должны отработать механизм взаимодействия между государственными органами, почтовыми службами, банками, органами местного самоуправления, автоинспекторами и автовладельцами, и определить их роли и ответственность", - Мухаммедкалый Абылгазиев.
По итогам совещания глава правительства дал ряд поручений руководителям соответствующих государственных органов, касающихся обеспечения тщательной подготовки к запуску проекта.
Источник: super.kg, gezitter. org
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