Первый вице-премьер-министр упрекнул акимов Чаткальского и Ала-Букинского районов

Вопросы и скандалы, связанные с месторождениями в Ала-Букинском и Чаткальском районах, зависят от работы акимов.

Такое мнение 29 января, в ходе собрания в городе Джалал-Абаде озвучил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

- По дошедшей до меня информации, аким и правоохранительные органы в регионе «присматриваете» за горнодобывающими компаниями. Пока не буду говорить открыто, но на встрече с бизнесменами нам дают немало информации о вас. А после истории на Терек-Сае мы опозорились! Наверное вы знаете, что президент Сооронбай Жээнбеков собирается пригласить в Бишкек акимов двух районов по этому вопросу. Значит, вы сами хорошо знаете, что есть проблема в этом направлении.

Аким Ала-Букинского района Эмилбек Абдыкадыров не согласился с претензиями первого вице-премьер-министра. Прошло полгода с тех пор, как он пришел на должность, а претензии могут быть связаны с делами, которые проделывались до него.

Руководство Джалал-Абадской области проводит итоги года. В собрании участвуют руководители всех предприятий и учреждений области.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org