Модератор «антикитайского митинга» Аманбол Бабакулов оспорит решение суда

Назначена дата процесса, в ходе которого активист попробует добиться отмены штрафа
Модератора «антикитайского митинга» в Бишкеке Аманбола Бабакулова 17 января оштрафовали на 3000 сомов согласно статье 91 (Нарушение порядка проведения мирных митингов).
Однако активист решил оспорить решение Фемиды. Процесс назначен на 31 января. Слушание начнется в 13.30, в Первомайском райсуде столицы.
Ранее 20 участников «антикитайского митинга» также были оштрафованы на аналогичную сумму.
VESTI.KG
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