Развиваем туризм. Прямой автобусный рейс Бишкек — Ташкент отменен

Прямой автобусный рейс Бишкек — Ташкент остановлен.

Об этом 24.kg сообщили читатели.

Отмечается, что причиной для отмены рейса стал запрет на движение по территории Казахстана. Еще в декабре 2018 года перевозчики по просьбе пассажиров немного изменили график движения. Однако казахская сторона прислала уведомление, что без согласования с ними это незаконно.

Перевозчики подготовили все нужные бумаги и отправили властям Казахстана. Но ответа до сих пор не получили.

«Пока не было утверждения с казахской стороны, автобусы стали ездить по старому графику. Однако с 25 января рейсовые автобусы перестали пускать в Казахстан. При этом проезда через кыргызский пограничный пост в Чалдоваре нет. Такая же ситуация и с узбекской стороны. Теперь можно ездить только казахскими автобусами до казахско-узбекской границы», — пожаловались читатели.

Информацию об этом 24.kg подтвердили и в справочной службе Западного автовокзала Бишкека.

«Прямого рейса Бишкек — Ташкент сейчас нет. Можно только ехать по маршруту Жибек-Жолы до Черняевки. Причин отмены рейса мы не знаем. Вроде граница закрыта», — сказали в справочной.

Напомним, что прямой автобусный маршрут открыли в мае 2018-го. Он не проработал и года.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/107545/



