Авария на ТЭЦ. В суде выясняют, кто виноват: работники или их руководители

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по первому из четырех уголовных дел, возбужденных ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.
На скамье подсудимых — бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев. Идет допрос свидетелей.
В суд вызвали сотрудника Госэкотехинспекции, члена межведомственной комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ в январе 2018 года Омора Тыналиева. Он утверждает, что при работающих котлах импульсные трубки не замерзли бы. «Авария произошла, прежде всего, из-за того, что действия персонала не были согласованы. Поэтому говорить, что оборудование вышло из строя только потому, что цех не был застеклен и прохудилась кровля, — не верно», — сказал Омор Тыналиев.
Адвокаты подсудимых поинтересовались, можно ли утверждать, что в аварии есть вина руководящего состава, поскольку ответственность за подготовку ТЭЦ к отопительному сезону лежала на них.
Свидетель ответил, что главы энергокомпаний не сразу узнали о поломке, так как находящиеся на местах рабочие в течение нескольких часов не смогли выявить сбой в системе подачи тепла и не заметили, что уровень химобессоленной воды упал до критической отметки.
По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Следствие завершено и материалы готовятся для передачи в суд.
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