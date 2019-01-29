Скандальные новые кодексы: правительство не может найти местоположение 13 млн евро

Жогорку Кенеш и правительство приступили к устранению ошибок, допущенных при принятии и реализации новых кодексов и законов, которые вступили в силу с 1 января.

Предлагается внести изменения в нормы, касающиеся штрафа в 5 500 сомов за плевание и резкого повышения суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В 2014-2016 гг. рабочие группы во главе с проректором Кыргызско-Российского Славянского университета Лейлой Сыдыковой подготовили 5 кодексов и 2 законопроекта. Цель – проведение судебно-правовой реформы в стране. Документы в 2017 году принял Жогорку Кенеш и они были подписаны тогдашним президентом Алмазбеком Атамбаевым. Упомянутые 7 документов вступили в силу 1 января 2019 и сразу начали обсуждаться. Стало очевидно, что ни правительство, ни другие государственные органы, ни гражданское общество не готовы работать по новым законам.

Например, в новом законе указано, что Министерство транспорта и дорог будет привлекать к ответственности водителей за тонировку передних окон автомобиля, но на деле выяснилось, что министерство не может выполнять такую работу. Эти функции вернут МВД. Представители рабочей группы отметили, что понятие «плевание» было введено по инициативе депутата Дастана Бекешева, но не смогли ответить, откуда взялась сумма в 5 500 сомов. Депутаты же говорят, что они поддержали документы, так как в свое время аппарат президента требовал быстро их утвердить. Возникшие сегодня вопросы должны были возникнуть еще при рассмотрении документов Жогорку Кенеша и недостатки следовало устранить еще тогда. Сегодня сидят в Жогорку Кенеше те же депутаты, которые в свое время не осмелились перечить власти и поддержали закон с грубейшими недочетами.

Но почему же не рассматривается ответственность правительства и соответствующих органов, которые на протяжении года не готовились к работе по новым кодексам, не устранили в них недостатки? Депутат Рыскелди Момбеков заявил, что из-за иностранных грантов в Кыргызстане разрушились сферы здравоохранения, образования, сельского хозяйства, теперь близка к развалу судебно-правовая система. По словам депутата Курманкула Зулушева, на подготовку первой фазы упомянутых 7 документов были получены из-за границы 13 млн 600 тысяч евро. Это 1 млрд сомов. Но чиновники не могут рассказать, на какие дела они ушли. Представительница экспертной группы Тахмина Ашуралиева заявила: «Эти деньги были получены в рамках межгосударственного соглашения, Министерство иностранных дел должно уточнить, куда они были направлены». Депутат Акылбек Жапаров напомнил, что соглашение было ратифицировано Жогорку Кенешем V созыва. В Министерстве финансов говорит, что деньги поступили напрямую, не через казну. Сообщалось, что на разъяснительные работы по новым кодексам посредством СМИ будет выделено 3 млн евро. В общем, неизвестно, как были использованы деньги, полученные на подготовку новых законов. Тем не менее правительство выделит еще 700 млн сомов на реализацию новых кодексов…

Источник: газета «Супер-Инфо» №847 от 25.01.2019 / стр. 7, gezitter. org