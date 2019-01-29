Жамалдинов: В Кыргызстане нет контроля над иностранцами

В прошлом году в Кыргызстан въехали 7 млн иностранцев. Только 5% из них составляют граждане Китайской Народной Республики.
Тем не менее более 70% получивших трудовые контракты приходится на китайцев. Что касается нарушений, то за 4 года их число составило 22 тыс., но к наказанию нарушители не привлечены, потому что на сегодняшний день закон этого не допускает.
В программе "Кун чекит" мы обсудили с депутатом Жогорку Кенеша Зиядином Жамалдиновым, как урегулировать вопрос иностранцев в Кыргызстане.
Марал: Правительство заявляет об отсутствии механизмов привлечения к ответственности иностранцев. Какие основные меры должны быть приняты для соблюдения ими закона?
Жамалдинов: В первую очередь, нам надо преобразовать Службу миграции в министерство или комитет. На сегодняшний день миграцию контролирует 6 государственных органов, однако нет эффективной работы. Нет ответственности. Только и делают, что переваливают друг на друга. Поэтому информирование и ответственность надо отдать одному органу. Тогда работа будет четкая, мы получали бы данные о въехавших в страну и выехавших из страны из одного органа.
Во вторых, нет контроля над мигрантами из зарубежных стран с момента въезда до момента их выезда. Кто-то прибывает на месяц, а устраивается на работу сроком на год. У кого-то нет разрешения.
В-третьих, разрешительные документы на трудоустройство на сегодняшний день стоят 2000 сомов в год. Два года назад я предлагал увеличить эту сумму до 50 тысяч сомов. Сейчас ежегодно правительство утверждает квоту. Так, в прошлом году утвердили квоту 16 500 граждан. Если эту цифру умножить на 50 тысяч, то ежегодно в бюджет поступал бы 1 млрд сомов. В то же время был бы наведен порядок среди иностранцев. Ну а тех, кто пребывает в республике без разрешительных документов, надо депортировать из республики.
Марал: Правительство заявляет, что будет регулировать с помощью штрафов. Это реально?
Жамалдинов: Мы не сможем привести к порядку иностранцев наложением штрафов, потому что мы не можем этого потребовать, если срок визы нарушившего закон гражданина истек, а его кармане не осталось ни сома. Поэтому надо выработать механизм, чтобы можно было удержать зарплату с конкретного места работы.
Марал: Спасибо за интервью!
Источник: maralfm.kg
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