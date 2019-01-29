Власть намеревается добиться разложения «Ата Мекена» изнутри?

20 декабря прошлого года 14 лет руководивший Кыргызским государственным цирком Курмангазы Исаев в результате многочисленных недовольств со стороны трудового коллектива был освобожден от занимаемой должности.

С тех пор были споры относительно кандидатов, которые претендовали на эту должность, а после безрезультатных обращений трудовой коллектив провел митинг у Белого дома. Просьба работников цирка была обоснованной. «Руководителем должен стать человек, который изнутри знает о нашей работе, понимает проблемы цирка. Назначьте нашу коллегу Аиду Акматову», - говорили они. Но просьбу артистов не поддержали. 24 января министр культуры и информации назначил на должность директора Фархада Бекманбетова, работавшего до этого в общественном фонде «Айтыш» и оказывавшего поддержку состязаниям акынов [айтыш].

Также Фархад Бекманбетов известен как кадр депутата фракции «Ата Мекен» в Жогорку Кенеше Садыка Шер-Нияза – основателя общественного фонда «Айтыш». До этого Бекманбетов вошел в список кандидатов в депутаты парламента от «Ата Мекена», по квоте этой фракции работал на должности заместителя министра культуры и информации. Несмотря на многочисленные просьбы, требования, протесты деятелей цирка, этого человека назначили на пост директора. Это вызывает вопросы. Власть пытается добиться разложения «Ата Мекена» изнутри, выдавая команде Омурбека Текебаева определенные должности?

Источник: газета «Супер-Инфо» №847 от 25.01.2019 / стр. 4, gezitter. org