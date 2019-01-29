Контрабандисты пытались вывезти из Узбекистана в Кыргызстан свыше $3,5 млн

Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана (СГБ) пресекли две попытки вывоза в Кыргызстан иностранной валюты в размере более чем 3,5 миллиона долларов, сообщает телеканал "Узбекистан-24".
Как говорится в сообщении, в ходе осмотра автомобиля марки "Нексия", остановленного для проверки на трассе Фергана – Верхний Вуадил и осмотра дома А. Д. было обнаружено в общей сумме 1,7 миллиона долларов.
Кроме того, еще одна контрабанда валюты была обнаружена в ходе осмотра автомобиля 56-летнего уроженца Кыргызстана А.Е.. У него в автомобиле было найдено 1,7 миллиона долларов. Как выяснилось, эти деньги были отправлены из Ташкента для переброса их в Кыргызстан.
В общей сложности у нарушителей было изъято свыше 3,5 миллиона долларов. В настоящее время против фигурантов возбуждены дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Принимаются меры по выявлению владельцев изъятых денег.
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