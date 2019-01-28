В МВД России объяснили причину задержания гражданина Кыргызстана

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла информацию о том, что задержанный в Магнитогорске гражданин Кыргызстана Хуснидин Зайнабидинов проверяется на причастность к взрыву в жилом доме 31 декабря, передают РИА «Новости».

«Опубликованная в некоторых СМИ информация о том, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома в городе Магнитогорске 31 декабря 2018 года, не соответствует действительности», — сказала представитель МВД.

Она пояснила, что задержанный 16 января Зайнабидинов находился в международном розыске, который был инициирован Кыргызстаном «за участие в массовых беспорядках в городе Ош в июне 2010 года».

В данный момент задержанный находиться под стражей и пока вопрос об его экстрадиции не решен.

Напомним, ранее 29-летний выходец из Кыргызстана Хусниддин Зайнобиддинов оказался среди задержанных мигрантов, подозреваемых в причастности к взрывам в Магнитогорске.Его супруга Халимахон Зайнобиддинова рассказала СМИ, что ее мужа пытали и заставили подписать признание.

Взрыв в жилом доме Магнитогорска произошел ранним утром 31 декабря прошлого года, который унес жизни 39-и человек.

Elgezit. kg