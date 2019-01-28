Дело Албека Ибраимова. Судья Кымбат Архарова запретила фото- и видеосъемку

Сегодня в Октябрьском районном суде Бишкека началось судебное разбирательство по уголовному делу экс-мэра столицы Албека Ибраимова.



В суд поступило уголовное дело, в котором объединены эпизоды о растрате в ТНК «Дастан» и факты коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.



Адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев заявил ходатайство о фото- и видеофиксации судебного процесса журналистами. Однако судья Кымбат Архарова, выслушав мнение стороны обвинения, в прошении отказала.



Сотрудникам СМИ разрешено присутствовать и только пользоваться диктофонами. Фото- и видеосъемка запрещена.

Суд также рассмотрел ходатайство еще двух адвокатов, которые просили отложить заседание, поскольку не могут присутствовать. Кымбат Архарова удовлетворила просьбу — суд продолжится 30 января.

Албека Ибраимова задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции. Кроме того, по версии следствия, бывший градоначальник организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне столицы. Албек Ибраимов обвиняется также в коррупции, выявленной следствием, и при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» в Бишкеке. Другим фигурантом по этой же статье и этому же факту проходит другой экс-мэр города Кубанычбек Кулматов.

Ранее Албек Ибраимов заявил о политизированности своего уголовного преследования.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/107388/

