Дело Албека Ибраимова. Судья Кымбат Архарова запретила фото- и видеосъемку

Сегодня в Октябрьском районном суде Бишкека началось судебное разбирательство по уголовному делу экс-мэра столицы Албека Ибраимова.
В суд поступило уголовное дело, в котором объединены эпизоды о растрате в ТНК «Дастан» и факты коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев заявил ходатайство о фото- и видеофиксации судебного процесса журналистами. Однако судья Кымбат Архарова, выслушав мнение стороны обвинения, в прошении отказала.
Сотрудникам СМИ разрешено присутствовать и только пользоваться диктофонами. Фото- и видеосъемка запрещена.
Суд также рассмотрел ходатайство еще двух адвокатов, которые просили отложить заседание, поскольку не могут присутствовать. Кымбат Архарова удовлетворила просьбу — суд продолжится 30 января.
Албека Ибраимова задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции. Кроме того, по версии следствия, бывший градоначальник организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне столицы. Албек Ибраимов обвиняется также в коррупции, выявленной следствием, и при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» в Бишкеке. Другим фигурантом по этой же статье и этому же факту проходит другой экс-мэр города Кубанычбек Кулматов.
Ранее Албек Ибраимов заявил о политизированности своего уголовного преследования.
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