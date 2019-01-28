В Кыргызстане принято политическое решение не продавать сотовый оператор «Мегаком»

Правительство не будет продавать ЗАО «Альфа Телеком», известное под брендом сотового оператора «Мегаком».
Об этом в интервью «Азаттыку» рассказал гендиректор компании Акылбек Жамангулов.
«Было принято политическое решение со стороны президента страны Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева оставить компанию на балансе государства. Государственная компания должна приносить прибыль государству. Мы стараемся построить образцовую компанию, которая на 100% принадлежит государству. Ведется большая работа», - сказал он.
Жамангулов добавил, что за последние 5 лет компания выплатила дивидендов государству на сумму около 15 млрд сомов (около 214 млн долларов), а вместе с налогами – около 20 млрд сомов. По его словам, ежегодно доходы государства от «Мегакома» планируется повышать на 20-30%.
«Мегаком» является одним из трех крупнейших сотовых операторов в Кыргызстане и одним из крупнейших государственных предприятий. 100% акций ЗАО «Альфа Телеком» (владелец «Мегакома») относится к государству в лице Фонда по управлению госимуществом.
С 2015 года правительство трижды безуспешно пыталось продать «Мегаком», так как не было заинтересованных инвесторов. Кабмин оценивал стоимость компании в 13,5 миллиарда сомов.
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