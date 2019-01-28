Жаманкулов расправится со сферой культуры?

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жамангулов, деля работников культуры надвое, вот-вот наломает дров.
Вопрос назначения директора цирка открыто показал это обстоятельство. Министр мырза не посчитался с мнением коллектива цирка, с упрямством «будет так, как я сказал», назначил Фархада Бекманбетова. 35 недовольных работников цирка написали заявления об уходе с работы, не вышли на работу. Поскольку Азамат не может разрешить скандал, проблемы одного учреждения, разделил коллектив пополам, кажется, такой безуспешностью посадит в галошу всю сферу культуры. Пока Жамангулов совсем не расправился с культурой, необходимо назначить другого грамотного в работе человека. Какой толк удерживать министра, неспособного перерезать путы ослу?
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №3 от 25.01.2019/стр.2, gezitter. org
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