Жаманкулов расправится со сферой культуры?

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жамангулов, деля работников культуры надвое, вот-вот наломает дров.

Вопрос назначения директора цирка открыто показал это обстоятельство. Министр мырза не посчитался с мнением коллектива цирка, с упрямством «будет так, как я сказал», назначил Фархада Бекманбетова. 35 недовольных работников цирка написали заявления об уходе с работы, не вышли на работу. Поскольку Азамат не может разрешить скандал, проблемы одного учреждения, разделил коллектив пополам, кажется, такой безуспешностью посадит в галошу всю сферу культуры. Пока Жамангулов совсем не расправился с культурой, необходимо назначить другого грамотного в работе человека. Какой толк удерживать министра, неспособного перерезать путы ослу?

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №3 от 25.01.2019/стр.2, gezitter. org