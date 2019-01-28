Семетей Султанов: Скоро сообщу о своем уходе или не уходе с поста президента федерации

Не стихает ажиотаж, вызванный успехом сборной команды Кыргызстана по футболу.

Обещание построить новый стадион главными руководителями страны на торжественной церемонии приёма футболистов тоже стал пищей для дискуссии. Наряду с этим нарастает обсуждение возможной отставки президента федерации футбола страны.

В эксклюзивном интервью Би-Би-Си президент футбольной федерации Семетей Султанов рассказал о своей родственной связи с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, новом стадионе и будущем футбола.

Би-Би-Си: Семетей мырза, распространился слух, что вы уйдете с поста. Хотели бы услышать от вас достоверную информацию.

С. Султанов: Расскажу поподробнее, обращаясь к истории. Когда в 2012 году я был кандидатом в президенты федерации, мы выступили с высокой идеей. Что это была за идея? Мы ещё тогда сказали, что выведем национальную сборную на Кубок Азии. Эта цель достигнута. Кто-то думает, что "Семетей выполнил свою миссию, доказал, теперь решил уйти, подумав, что хватит". На самом деле не так. Было очень много трудностей. Когда я говорил с президентом Сооронбаем Жээнбековым, я сказал: "Мы выжали федерацию как лимон. Больше выжимать ничего. Если правительство не откажет достаточной поддержки футболу, то сегодняшние достижения завтра могут исчезнуть". Президент принял это с пониманием. Дал поручения соответствующим органом, сказал, чтобы тесно сотрудничали.

Би-Би-Си: Можете дать точно информации по вашему уходу или не уходу с поста?

С. Султанов: Сейчас занимаемся анализом этого вопроса, думаем. Посоветуюсь с теми, кто имеет отношение к футбольной сфере, и в ближайшее время приму однозначное решение. Игроки сборной команды говорят, чтобы я не уходил, что с моим приходом у них возникла вера в себя, они беспокоятся, что будет, если придёт новый человек и работа не пойдёт. Я озвучу свое решение в начале феврале.

Би-Би-Си: Многие федерации возглавляют политики. Возможно, в этом есть свои плюсы. Не получится так, что если незадолго до выборов какой-либо политик придёт в руководство, то футбол будет использован в качестве орудия?

С. Султанов: Открыто скажу, такие разговоры идут. Даже называется ряд имён. Я их называть не буду, оставлю как есть, на словах. Вообще известно, что футбол в данное время является игрой №1. Никогда не надо вмешивать футбол в политику, он должен оставаться чистым, не превращаясь в орудие.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си