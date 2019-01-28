Власть не выпустит Текебаева из заключения

Стало известно, сидящий в заключении лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев в скором времени не выйдет из тюрьмы.

Государственная служба исполнения наказаний сказала о вероятности перевода Текебаева в колонию-поселение 10 февраля 2020 года. Об этом она сообщила следующее: «С учетом дней, проведенных до этого Омурбеком Текебаевым в заключении, срок подачи предложения о переводе в колонию-поселение приходится на 10 февраля 2020 года. Соответствующие документы подготовит администрация колонии. В феврале перейдет в колонию-поселение, согласно тамошним условиям, составляется договор, один раз в неделю будет являться, проходить регистрацию». Следовательно, власть предпринимает уловки для невмешательства Текебаева в парламентские выборы 2020 года.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №3 от 25.01.2019/стр.2, gezitter. org