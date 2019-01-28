Состояние пострадавшего в ДТП экс-министра А. Малабаева тяжелое

Состояние госпитализированного после дорожной аварии экс-министра транспорта Аргынбека Малабаева оценивается как стабильно тяжелое.
Об этом сегодня, 28 января, АКИpress сообщили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.
В данное время Малабаев находится в отделении реанимации. У Малабаева закрытая черепно-мозговая травма и перелом трех ребер.
ДТП произошло приблизительно на 21:00 27 января в Сокулукском районе. Как сообщают источники, внедорожник, в котором находились 4 человека, попал в ДТП в с. Кашка-Суу Сокулукского района. Водитель скончался на месте. Одним из пострадавших оказался бывший министр транспорта и коммуникаций Аргынбек Малабаев.
Источник: Turmush, gezitter. org
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