В Сокулуке мужчина, забив до смерти собутыльника, пытался скинуть труп в туалет

Сокулукский районный суд приговорил мужчину, убившего своего собутыльника, к 18 годам лишения свободы.
Решением суда сожительница обвиняемого приговорена к 14 годам лишения свободы за укрывательство преступления.
В приговоре указывается, что С.А. в доме у своей матери С.И. распивал с погибшим и сожительницей спиртное. В это время между убитым и обвиняемым произошла ссора.
«Мужчина вывел погибшего во двор дома и стал наносить ему удары кулаками по голове и всему телу. После этого, взяв металлическое ведро, несколько раз ударил С.А. по голове. От полученных травм последний скончался. Для того чтобы избавиться от трупа, обвиняемый вместе с сожительницей С.Е. хотел скинуть труп в туалет, но так как проем в сортире оказался маленьким, они не смогли этого сделать. В это время мать обвиняемого убежала из дома и сообщила в милицию о случившемся», — уточняется в приговоре суда.
Чуйский областной и Верховный суды оставили приговор первой инстанции в силе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/107293/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!