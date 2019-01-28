В Сокулуке мужчина, забив до смерти собутыльника, пытался скинуть труп в туалет

Сокулукский районный суд приговорил мужчину, убившего своего собутыльника, к 18 годам лишения свободы.

Решением суда сожительница обвиняемого приговорена к 14 годам лишения свободы за укрывательство преступления.

В приговоре указывается, что С.А. в доме у своей матери С.И. распивал с погибшим и сожительницей спиртное. В это время между убитым и обвиняемым произошла ссора.

«Мужчина вывел погибшего во двор дома и стал наносить ему удары кулаками по голове и всему телу. После этого, взяв металлическое ведро, несколько раз ударил С.А. по голове. От полученных травм последний скончался. Для того чтобы избавиться от трупа, обвиняемый вместе с сожительницей С.Е. хотел скинуть труп в туалет, но так как проем в сортире оказался маленьким, они не смогли этого сделать. В это время мать обвиняемого убежала из дома и сообщила в милицию о случившемся», — уточняется в приговоре суда.

Чуйский областной и Верховный суды оставили приговор первой инстанции в силе.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/107293/

