Дело экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева передано в суд

Расследование завершилось еще в конце декабря прошлого года
Расследование по уголовному делу бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева завершено. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГКНБ.
- Следствие было окончено 25 декабря 2018 года, - уточнили в ведомстве. - Все материалы направлены в Первомайский районный суд Бишкека.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что президент Сооронбай Жээнбеков еще минувшим летом поручил Генеральной прокуратуре изучить уголовное дело в отношении экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева и дать правовую оценку решению прекратить следствие.
Молдомуса Конгантиев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305 ч. 2 п.п. 2,4,5 («Превышение должностных полномочий») и 316 ч.1 («Халатность») УК КР».
Vesti.kg
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