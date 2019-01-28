Погранслужба: Перестрелки на КПП близ Токмока не было

Автомашин со следами от пуль, патронов и гильз там также нет

Перестрелки на КПП «Токмок-автодорожный», расположенном возле моста имени Юнуса Дунларова, не было. Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.

«Информация о том, что 25 января 2019 года с с 3:00 до 5:00 на территории пункта пропуска «Токмок-автодорожный» произошла перестрелка, не соответствует действительности, - говорится в сообщении. - Драки между гражданами, пересекающими государственную границу, а также перестрелка на КПП не зафиксированы».

В пресс-службе пояснили, что 25 января в 5:38 прибежал гражданин Кыргызстана, которого преследовали два человека. Он обратился за помощью к военнослужащим. Пограничники, выйдя за территорию КПП, разняли дерущихся. В 5:40 те разбежались в разные стороны.

«По предварительным данным, на прилегающей к пункту пропуска территории автомашины якобы со следами от пуль, а также патроны и гильзы не обнаружены», - добавили там.

В ГПС напомнили, что пункт пропуска является режимным объектом, на котором в усиленном режиме обеспечивается безопасность лиц, пересекающих госграницу и личного состава КПП. В Погранслужбе уверили, что в течение января 2019 года пункт пропуска «Токмок-автодорожный» функционировал и продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее Vesti.kg передавало, что в ГУВД Чуйской области не знают о перестрелке контрабандистов у КПП «Токмок-автодорожный» у моста Юнуса Дунларова.

«Заявлений о каком-либо преступлении, связанном с применением огнестрельного оружия, ни в ГУВД Чуйской области, ни в органах внутренних дел Чуйской области, не зарегистрировано, - информировали в пресс-службе. - Сообщений из территориальных больниц Чуйской области о поступлении мужчины с огнестрельным ранением также не поступало с 24 по 26 января 2019 года».

Ранее Kaktus.media со ссылкой на сотрудников силовых структур сообщало, что ночью 25 января в Токмаке близ КПП Дунларова произошла перестрелка контрабандистов. Один из них получил ранение и лечится дома.

Источники сообщили журналистам, что некие Дастан и Кубан (предполагают, что Кубаном может быть депутат токмакского горкенеша Кубанычбек Кочкорбаев), которых считают контрабандистами, на протяжении многих лет работают с депутатом Жогорку Кенеша по кличке Чемпион, решили поставить на «отметку» новых контрабандистов по имени Бахтияр и Аскат.

«В промежуток времени с 03:00 до 05:00 Дастан и Кубан начали избивать водителя грузового автомобиля прямо на контрольно-пропускном пункте Дунларова, где досматриваются автомобили, - рассказал источник. - Водитель подчинялся новоиспеченным контрабандистам Бахтияру и Аскату. Затем водитель позвонил своим покровителям и попросил разобраться с его обидчиками. После чего на место приехали Аскат и Бахтияр, и в ходе разборок с обидчиками их водителя у них произошла драка и в ход пошло оружие. Первым начал стрелять Дастан, а Кубан поддержал его и тоже начал стрелять в своих оппонентов. В связи с этим те сбежали с места происшествия, бросив свои автомобили. После чего Дастан порезал все колеса автомобилей, на которых приехали беглецы».

По их данным, у Аската несколько огнестрельных ранений. Автомобили Аската и Бахтияра все еще находились напротив КПП Дунларова.

Камеры наружного видеонаблюдения на КПП Дунларова зафиксировали перестрелку.

Источники из силовых структур также поведали, что ночью после инцидента на место инцидента приезжал тот самый Чемпион и пытался урегулировать конфликт: уговорить «молодых контрабандистов» не обращаться в органы внутренних дел.



Vesti.kg