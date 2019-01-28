Мошенники выпросили у МИД Финляндии 400 тысяч евро «для Кыргызстана»

Хакеры представлялись сотрудниками программы развития ООН
Министерство иностранных дел Финляндии выделило 400 тыс. евро для развития правовой системы в Кыргызстане. Это не очередное вливание в нашу республику – на самом деле эти деньги у финского внешнеполитического ведомства вымогали мошенники, передает Economist.kg.
В 2018 году неизвестные отправляли в МИД электронные письма от имени сотрудников программы развития ООН, взломав сервер. Как рассказали в Центральной криминальной полиции Финляндии (ЦКП), злоумышленники пытались получить 400 тыс. евро, якобы предназначенные для развития правовой системы в Кыргызстане.
Заподозрив неладное, полиция заморозила счета и вернула 230 тыс. евро. Но 170 тыс. евро все-таки остались у мошенников.
В ЦКП считают, что за хищением стоит организованная преступная группировка. В качестве подозреваемых в отмывании денег по делу уже проходят три человека. Для кого в итоге были предназначены деньги, пока не известно. В полиции заявляют, что, вероятно, деяния осуществлялись через подставное лицо.
Vesti.kg
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