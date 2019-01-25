«Лексус» слетел с обрыва. На базе «Чункурчак» не уверены, что погибший водитель отдыхал у них  

Мужчина от полученных травм погиб не месте
В Чуйской области внедорожник марки Lexus GX 460 сорвался с обрыва, высота которого составляла 100-200 метров. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе УОБДД региона.
По данным правоохранителей, мужчина, 1991 года рождения, возвращался с горнолыжной базы «Чункурчак». Из-за гололеда он не справился с управлением и сорвался с обрыва.
- ДТП произошло накануне, - уточнили в УОБДД. - Водитель от полученных травм скончался на месте. В машине пассажиров не было, - проинформировали в милиции.
На горнолыжной базе «Чункурчак» сообщили Vesti.kg, что скончавшийся не является их сотрудником. Кроме того, администрации неизвестно, действительно ли погибший отдыхал у них.
- По дороге много центров отдыха. Мы не знаем, откуда он ехал в обеденное время, - прокомментировали там.
Vesti. KG
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