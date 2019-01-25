Более 17 тысяч браков с иностранцами зарегистрировано в Кыргызстане за 8 лет

При этом с гражданами Китая отношения узаконены лишь 60 раз

В правительстве обсудили текущую ситуацию в миграционной сфере Кыргызстана. С соответствующим докладом на заседании кабмина выступил председатель Государственной службы миграции Болотбек Ибраимжанов.

Он проинформировал, что на сегодняшний день, согласно официальной статистике, в трудовой миграции находится свыше 700 тысяч наших граждан. Из них, по оценочным данным, в России – более 663 тысяч, в Казахстане – 30 тысяч, в Южной Корее – 14 тысяч, в Турции – 30 тысяч, в других странах дальнего зарубежья (Европа, США, Ближний Восток, Азия) – более 20 тысяч человек.

Вместе с этим Болотбек Ибраимжанов отметил, что в рамках взятых на себя международных обязательств обеспечивается защита прав всех категорий иммигрантов: иностранных трудящихся, инвесторов, кайрылманов (этнических кыргызов), лиц, ищущих убежище, и беженцев, а также прибывающих на учебу, лечение, туризм и по частным делам.

Председатель ГСМ добавил, что на первом месте по частоте въездов-выездов в Кыргызскую Республику находятся граждане Казахстана, затем России, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Китая, Германии, США и т.д.

Учитывая особую актуальность вопроса, Болотбек Ибраимжанов проинформировал, что, по официальной статистике, иностранным гражданам и лицам без гражданства в 2016 году было выдано – 12 165 разрешений на работу, в 2017 году – 14 768 разрешений и в 2018 году – 12 950 разрешений.

«При этом стоит учесть и поступления в республиканский бюджет за счет разрешений на осуществление трудовой деятельности, который за последние 5 лет составил порядка 265 миллионов сомов», - сказал председатель ведомства.

Болотбек Ибраимжанов дополнил, что по итогам последних пяти лет гражданство Кыргызской Республики получили 24 384 иностранных гражданина, из которых 19 885 человек – этнические кыргызы.

Относительно количества заключенных браков граждан Кыргызстана с иностранцами он сообщил, что с 2010 по 2018 годы этот показатель составил 17 609 случаев.

«6744 браков заключено с гражданами России, 5024 – с гражданами Узбекистана, с гражданами Казахстана – 1682 и Таджикистана – 1495. С гражданами Турции за указанный период заключено – 604 брака, Кореи – 472, Афганистана – 35, Пакистана – 66 и Китая – 60 браков», - отметил Ибраимжанов.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства

Vesti. KG