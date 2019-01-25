«Это друг Садыка Шер-Нияза, кажется?»

Деятели культуры высказали свое мнение о новом директоре Кыргызского государственного цирка

Фархад Бекманбетов стал новым генеральным директором Кыргызского Государственного цирка имени Изибаева. Приказ Министерства культуры, информации и туризма КР вышел накануне.

У нового руководителя финансовое и юридическое образование. Он работал бухгалтером и занимался частной коммерческой деятельностью, был директором Общественного фонда «Айтыш», а продюсером киностудии «Айтыш-фильм» является до сих пор.

Также он является соучредителем и директором Международного кинофестиваля «Кыргызстан – страна короткометражных фильмов» и соучредителем и организатором Национальной кинопремии «Ак Илбирс».

В 2016 году Бекманбетов занял должность заместителя министра культуры. Но в феврале 2017 года ему объявили выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей, а в мае уволили на том же основании.

Режиссер Эрнест Абдыжапаров, который знает Фархада Бекманбетова по работе в киноиндустрии, не слышал о его увольнении «за неисполнение обязанностей».

- Не знаю, с чем это могло быть связано, - сказал он Vesti.kg. – Лично я знаю его как молодого, порядочного, перспективного человека. Он был исполнительным продюсером фильма «Курманджан Датка». Активно работает в сфере кино.

Народный артист КР и видный деятель культуры Курмангазы Азыкбаев признался, что не знаком с Бекманбетовым и не может сказать лично о нем ничего хорошего или плохого. Однако музыкант отметил, что чтобы заниматься развитием какой-либо области нужно хорошо понимать ее внутреннюю структуру, и это понимание может дать только опыт.

- Бекманбетов, продюсер фильма «Курманджан Датка» - друг Садыка Шер-Нияза, кажется? – говорит Азыкбаев Vesti.kg. – Если он такой гибкий и у него внутри все кипит работать, то пусть работает, конечно. Хоть я на примере своей области знаю, что музыкальным предприятием должен управлять музыкант. Направить коллектив так, чтобы охватить и новое, и старое.

С другой стороны, он полагает, что Аида Акматова действительно могла бы поднять отечественный цирк на новый уровень. Она, как артист и менеджер одновременно, могла бы наладить связи с зарубежными коллегами и помочь продвижению кыргызстанских трупп на мировой арене.

- В цирке сейчас застой, - считает деятель культуры. – Его сотрудники просто выживают.

Лет 10 назад Курмангазы Азыкбаев, по его словам, написал концепцию для развития всех сфер культуры в Кыргызстане. Часть проекта была посвящена цирку. Музыкант предлагал отправить группу из 20 девушек и 20 юношей учиться в Китай на основе государственного соглашения. Спустя какое-то время наша страна уже имела бы свою высокопрофессиональную труппу, указывает он.

- Я показывал свою концепцию в министерстве культуры, но там постоянно все меняется, и мой план не берут, - сетует Азыкбаев. - Говорят, что это невозможно выполнить. Как невозможно? Нужно идти вперед. Я уверен, что если я выйду один на один против премьера, он ничего не будет знать из того, что знаю я. Потому что я сирота и мне нужно было приобретать знания вопреки всему, даже если невозможно. И я хочу, чтобы наши дети были сильнее нас.

Сейчас же, признается народный артист, дела с системным обучением обстоят достаточно плохо. Зачастую молодые музыканты даже не умеют читать ритмические рисунки, широко использовавшиеся в прошлом.

- Если бы меня назначили на должность, я бы ночевал на работе, пока не сделаю культуру визитной карточной Кыргызстана, - говорит он.

Накануне в социальных сетях появилась аудиозапись телефонного разговора. По данным 24.kg, голос якобы принадлежит министру культуры, информации и туризма Азамату Жаманкулову. Он обсуждает назначение некоего кандидата на должность директора цирка.

Предположительно, запись была сделана до января 2019 года.

«Из 24.kg кто-то ко мне пристает, что-то не понял. Вы же сами видели, там такая ситуация... Сейчас выдержать нужно до того момента, пока урегулируется вопрос. Никого нет. Например, во время каникул мы будем обсуждать кандидатов... Сейчас на пороге новый год, кого мы будем обсуждать? В данное время я постараюсь уговорить. Сейчас сразу не могу говорить. Я же вам объясняю: там это обсуждали, если сейчас я буду лоббировать, тогда они обо мне будут плохо думать. Они будут думать, что я замешан в этом деле. Поэтому я после Нового года потихоньку хочу упростить ситуацию», — произносит, возможно, министр.

Напомним, ранее Vesti.kg передавало слова бывшего кандидата на должность директора цирка, воздушной гимнастки Аиды Акматовой о затянувшемся назначении.

Знаменитая лучница отметила, что не может предполагать, кто в итоге возглавит цирк, потому что это зависит только от решения министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова.

- Если бы это был не назначаемый, а выборный процесс, то, как всем уже известно, творческий коллектив сделал свой выбор, - напомнила она.

Ранее сотрудники цирка опубликовали обращение, в котором выступили против назначения на должность директора человека, чья деятельность никогда не была связана с цирком.

«Нам, артистам, стало известно, что на вакантное место директора рассматривается кандидатура балетмейстера Зарылбека Алдажарбековича Молдобакирова, - написали они. - Мы уважаем его творческую деятельность и вклад в развитие культуры, однако вынуждены отметить, что человеку, не занимавшемуся цирковым искусством, будет сложно решить те проблемы, которые копились в цирке не одно десятилетие».

Авторы попросили балетмейстера отозвать свою кандидатуру, поскольку, по их мнению, спасти отечественный цирк может только человек, знающий ситуацию изнутри.

«Артисты цирка уже выбрали своего руководителя, и мы надеемся, что наше мнение заслуживает внимания и уважения. Это должны учесть и другие претенденты на должность директора, которые сейчас активно обивают пороги чиновничьих кабинетов», - отметили они.

Аида Акматова – рекордсмен Книги циркового искусства Европы и серебряный призер III Всемирных игр кочевников в стрельбе из лука. Также она успела в качестве менеджера поработать по контракту в Германии, КНР, Италии, ОАЭ и Франции.

Бывшего директора цирка Курмангазы Исанаева около месяца назад уволили из-за нарушений.

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