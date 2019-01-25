Кыргызстан чаще всего посещают граждане Казахстана и России.
Об этом на заседании правительства сообщил председатель Государственной службы миграции Болотбек Ибраимжанов.
По его словам, в 2018 году республику посетили более 7 миллионов иностранцев.
«Больше всего к нам приезжают граждане Казахстана, России. Далее следуют Таджикистан, Турция, Китай, Германия, США и Южная Корея», — отметил Болотбек Ибраимжанов.
По данным МИД, в прошлом году выдано 54,6 тысячи виз, из них 35 тысяч — это электронные визы. Всего выдано 23 тысячи туристических виз.
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