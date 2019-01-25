Депутаты Жогорку Кенеша о ситуации вокруг цирка и молодом министре культуры

Скандал, развернувшийся вокруг должности директора Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева, завершился назначением уволенного за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей бывшего замминистра культуры Фархада Бекманбетова.



Артисты активно выступали против. Они предлагали на должность директора гимнастку Аиду Акматову. Но ее кандидатура не прошла.

Азамат Жаманкулов занял пост главы профильного ведомства в октябре 2018 года. С цирком 31-летний министр продемонстрировал свою неготовность принимать решения и отвечать за последствия. Кроме того, как свидетельствует запись разговора, которая появилась в социальных сетях, Азамат Жаманкулов пообещал своему собеседнику пролоббировать одного из кандидатов на пост главы цирка.

24.kg поинтересовалось у депутатов, почему они молчат. Азамата Жаманкулова утвердили практически единогласно, опираясь на постулат: «Молодым везде у нас дорога».

Дастан Бекешев, депутат парламента:



— Насколько я помню, Фархад Бекманбетов свои обязанности действительно исполнял со скрипом.

Когда он приходил в Жогорку Кенеш, не мог на вопросы ответить толком, информацией не владел. Поэтому я считаю, что министр культуры должен был просчитать этот вариант в ситуации с цирком.



Не вчера же эта проблема возникла, и, прежде чем кого-то увольнять, у него уже должен быть готов приказ о назначении нового директора. Это всех руководителей касается. Конечно, то, что Азамат Жаманкулов так затянул с назначением, не говорит о его некомпетентности, скорее, о неопытности.

Но я думаю, что на него давили разные политические круги — «того назначь, этого назначь». И он ждал подтверждения или с седьмого этажа, или от премьер-министра, а может, и с нардепами согласовывал.



Я не знаю точно, утверждать не могу. Это мои предположения всего лишь. Однако в одном уверен — ни одно назначение в Кыргызстане без одобрения не проходит. Возможно, причина затянувшейся паузы с назначением директора цирка кроется в этом.

Аида Касымалиева, вице-спикер парламента:



Вице-спикер парламента Аида Касымалиева



— Я не стану отвечать глобально, достоин Азамат Жаманкулов этой должности или нет.

А вот по ситуации с цирком скажу. Я считаю, что министр культуры не смог такой вопрос урегулировать на уровне своего ведомства.



В итоге все это вылилось в акции протеста. Артисты даже к нам, депутатам, приходили и просили назначить директора. Приходилось объяснять, что это прерогатива министра.

Садык Шер-Нияз, депутат парламента, экс-министр культуры:



— Случай с цирком не может быть поводом для увольнения министра. Это частность. Таких подструктурных ведомств у министерства очень много, и в каждом свой скелет в шкафу. Я как бывший глава Министерства культуры скажу так: дело не в отдельно взятой персоне руководителя ведомства, а в самой системе. Она безнадежно устарела и под нынешние реалии не подходит.

Возник системный хаос в направлении культуры, и кто бы ни стал министром, наступит в эту лужу. Пока наши политики дрались за портфели и мандаты, о культуре забыли, она оказалась на задворках.



В этой сфере появились свои князьки от культуры, так сказать. Творческие коллективы погрязли в этих разборках. Поэтому и нет никаких достижений. А министр над схваткой не стоит. Да и не может. У него полномочия ограничены. Но отправлять в отставку Азамата Жаманкулова только за историю с цирком нет нужды. Он недавно назначен. Пусть доказывает свою работоспособность.

Думаете, назначим другого министра, что-то поменяется? Нет и еще раз нет. Министр культуры, по сути, занимается латанием дыр, а не реформой.



А что вы хотите? Системный кризис. Министерская должность давно превратилась в теплое место, а не в площадку для реализации высоких планов и идей.

Аида Исмаилова, депутат парламента:





— Я поддержала его изначально, потому как посчитала, что он молодой и креативный. Может, ему надо дать время адаптироваться? Нарушения, которые выявлены, я сейчас говорю не только о произволе в цирке, носят системный характер.

Я бы дала Азамату Жаманкулову возможность поработать и показать себя. Может, мы не видим какие-то его хорошие стороны. Рубить с плеча сейчас, думаю, не стоит.



Но я посоветовала бы министру провести ревизию объектов культуры, а потом отчитается перед нами, депутатами.

Айсулуу Мамашова, депутат парламента:



- Насколько мне известно, нынешний директор цирка Фархад Бекманбетов был уволен по отрицательным мотивам из Министерства культуры, поскольку у него был конфликт с бывшим главой ведомства. Но это надо разговаривать с самим назначенцем.

Другой вопрос: почему министр не прислушался к мнению коллектива? Большинство артистов не хотели видеть на этом посту Фархада Бекманбетова.



Но что касается Азамата Жаманкулова, то я бы не сказала, что он не может нести ответственность или некомпетентен. Вспомните историю с Национальной консерваторией. Несмотря на протесты в соцсетях, на целую кампанию, которая развернулась тогда вокруг этой певицы Самары, Азамат Жаманкулов решил все, опираясь на букву закона. Я думаю, что Азамат Жаманкулов старается и сейчас говорить о его непрофессионализме преждевременно.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/107196/

