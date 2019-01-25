В связи с тяжелой болезнью экс-глава ГКНБ Мурат Суталинов может быть освобожден от тюремного срока

Документы об освобождении от тюремного срока в связи с тяжелой болезнью экс-главы ГКНБ Мурата Суталинова переданы в суд.
Эту информацию сегодня, 24 января, подтвердила порталу SUPER.KG пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.
Согласно информации, в связи ухудшением здоровья осужденный Мурат Суталинов проходит очередной курс химиотерапии в Национальном онкологическом центре.
"Мурат Суталинов проходит очередной курс химиотерапии. Он подпадает под категорию лиц, которые могут быть освобождены от отбывания наказания. Мурат Суталинов прошел специальную комиссию, в том числе Минздрава. Представление о его освобождении направлено в Ленинский районный суд. Вопрос будет рассмотрен в ближайшее время ", - сказала Сабатарова.
Мурат Суталинов возглавлял ГКНБ в 2006-2010 гг. По приговору суда, Мурат Суталинов был осужден на 20 лет тюрьмы на основании обвинения в "применении оружия против вышедших на митинг 7 апреля 2010 года людей и превышении служебных полномочий".
Источник: super.kg, gezitter. org
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