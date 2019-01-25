Настроенные против Бекманбетова 35 артистов цирка не вышли на работу, заявляя, что лучше будут толкать тачки на рынке

Сегодня, 24 января, директором кыргызского цирка назначен и представлен трудовому коллективу Фархад Бекманбетов.

Однако 35 артистов выступили против его назначения директором и написали заявления об уходе с работы. Сегодня все написавшие заявление не вышли на работу, сообщил SUPER.KG работающий в цирке Бегалы Мурзалиев. По его словам, Бекманбетов представлен не всему трудовому коллективу.

"Более месяца мы хлопотали, чтобы директором назначили выдвигаемую нами Аиду Акматову. Бекманбетов до этого говорил, что уважит девушку, не пойдёт на должность, чтобы назначили человека, которого мы предлагаем. Однако сегодня назначают Фархата Бекманбетова. Нам непонятны такие действия как министра Азамата Жаманкулова, так и Бекманбетова. Как мы теперь посмотрим в лица молодым артистам, которые следуют за нами?! Поэтому мы, 35 артистов, написали вчера Жаманкулову заявления об уходе и сегодня не вышли на работу. Бекманбетова представили не всему трудовому коллективу, а только техническому персоналу. Нам лучше работать на рынке тачечниками, чем с ним", - сказал Мурзалиев.

Как стало известно до этого времени, на должность директора кыргызского цирка предложены кандидатуры бывшего замминистра культуры информации и туризма Фархада Бекманбетова, артистки кыргызского цирка Аиды Акматовой и балетмейстера Зарылбека Молдобакирова. Однако трудовой коллектив вышел на митинг к Белому дому с требованием назначить директором Аиду Акматову.

До этого работавший директором цирка Курмангазы Исанаев 20 декабря 2018 года освободил занимаемую должность. Причиной его ухода с должности стали разногласия с трудовым коллективом. 26 ноября в комитете Жогорку Кенеша был поднят вопрос разногласий между руководством и коллективом кыргызского цирка, было сказано о нарушениях закона и коррупции при аренде цирка и продаже билетов.

Источник: super.kg, gezitter. org