Токон Мамытов встретился с руководителями неправительственных экологических организаций Кыргызстана

Бишкек, "Саясат. kg". Акыйкатчы рассказал присутствующим об изменениях, которые уже произошли в структуре и деятельности аппарата Омбудсмена, а также о предстоящих целях и задачах главного правозащитного органа страны.

24 января 2019 года, состоялась встреча Омбудсмена КР Токона Мамытова с руководителями ряда НПО Кыргызстана, деятельность которых направлена на защиту и сохранение благоприятной экологической ситуации, а также на защиту прав человека на здоровье, безопасную окружающую среду и экологическую обстановку в стране.

В частности, на встрече присутствовали: Генеральный директор «Союза фотожурналистов Кыргызстана» Владислав Ушаков, Исполнительный директор экологического движения «БИОМ» Анна Кириленко, Глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева, Директор ОФ «ЮНИСОН» Нурзат Абдырасулова, Руководитель «Фонда развития Чаткала» Гамал Соронкулов, Директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин и Руководитель Общественного молодежного Объединения «MoveGreen» Мария Колесникова.

Акыйкатчы рассказал присутствующим об изменениях, которые уже произошли в структуре и деятельности аппарата Омбудсмена, а также о предстоящих целях и задачах главного правозащитного органа страны.

– Нарушения, обнаруженные комиссиями Счетной палаты и Государственной кадровой службы Кыргызской Республики в работе института Омбудсмена КР за 2016 – 2017 годы, должны быть устранены в кратчайшие сроки. Недопустимы никакие нарушения законодательства республики в любом государственном учреждении КР, и тем более – в аппарате Омбудсмена. Отныне вся работа института Акыйкатчы будет строиться на трех основных принципах – Законность, Честность, Справедливость. Неукоснительное соблюдение этих принципов – это и есть защита прав человека, – заявил Токон Мамытов.

Со своей стороны, экологи и правозащитники рассказали об основных направлениях деятельности их организаций, а также о наиболее острых и злободневных проблемах, имеющихся на сегодняшний день в экологической обстановке в нашей республике. Также были затронуты вопросы, касающиеся работы отдельных государственных надзорных органов, чья деятельность де-юре должна быть направлена на защиту окружающей среды, а де-факто реализуется в совершенно обратном направлении.

Объем и список поднимаемых вопросов был обширным и разобранным. В связи с этим, Акыйкатчы предложил провести тематический «круглый стол». Данное мероприятие запланировано на первую декаду февраля текущего года.

Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР

