Республика должна исполнить решения и Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по ЦУР

Бишкек,"Саясат. kg". С момента присоединения Кыргызстана к ЦУР прошло два года.

В институте Омбудсмена Кыргызской Республики приступают к разработке плана мероприятий и комплекса мониторингов по контролю за исполнением Правительством Кыргызстана 17 (семнадцати) Целей Устойчивого Развития (ЦУР) до 2030 года, принятых государствами-членами Организации Объединенных Наций 25 сентября 2015 г. на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и подтвержденных соответствующей Резолюцией Генассамблеи 6 июля 2017 года.

В частности, ЦУР включают в себя: ликвидацию нищеты и голода; здоровье и благополучие; качественное образование; гендерное равенство; чистая вода и санитария; недорогостоящая и чистая энергия; достойная работа и экономический рост; индустриализация, инновации и инфраструктура; уменьшение неравенства; устойчивые города и населенные пункты; ответственное потребление и производство; борьба с изменением климата; морские экосистемы; сохранение экосистемы суши; мир, правосудие и эффективные институты; а также партнерство в интересах устойчивого развития.

С момента присоединения Кыргызстана к ЦУР прошло два года. В соответствии с поручением Вице-премьер министра КР №16-7287 от 29 марта 2017 г. и графиком заседаний рабочих групп, Нацстатком, в целях внедрения первого этапа системы мониторинга и проведения работ в рамках реализации ЦУР, провел ряд рабочих встреч по инвентаризации глобальных показателей этих целей на предмет их адаптации для дальнейшей разработки национальных показателей ЦУР, однако соответствующие министерства и ведомства республики не спешат с исполнением этих задач. Омбудсмен Кыргызстана считает подобное бездействие недопустимой роскошью для нашей страны, поскольку реализация ЦУР имеет прямое отношение к защите конституционных прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике.

В связи с этим, Акыйкатчы принял решение разработать совместно с сотрудниками аппарата Омбудсмена КР, представителями международных правозащитных организаций, НПО и гражданского сектора долгосрочную программу проведения мониторингов по контролю за исполнением министерствами и ведомствами страны Резолюции Генассамблеи ООН в сфере достижения ЦУР.

Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР

