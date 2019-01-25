Тело казахстанца, застреленного на границе с Кыргызстаном, передали на родину

В четверг, 24 января, тело казахстанца, которого застрелили пограничники Кыргызстана, передано казахстанской стороне, сообщают кыргызстанские СМИ.
В настоящее время погранслужбами двух государств проводится совместное расследование. Накануне состоялась встреча пограничного представителя Кыргызстана по Таласскому участку и пограничного представителя Казахстана по Таразскому участку, говорится в сообщении местных СМИ.
Родственники убитого казахстанца 23 января прибыли в Таласскую область – они участвуют в следственных мероприятиях. 24 января тело погибшего передано казахстанской стороне.
Тем временем казахстанские пограничники продолжают поиски двух правонарушителей, которым удалось скрыться на территории Казахстана. Поиски также проводят военные Кыргызстана – на территории Манасского района Таласской области соседней страны.
Сообщается, что 24 января министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков и глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов обсудили произошедшее на границе во время телефонного разговора.
23 января в местности Жайылган Таласской области Кыргызстана кыргызстанский пограничный наряд намеревался задержать троих предполагаемых нарушителей границы, пытавшихся осуществить перегон около десятка лошадей в Казахстан. Подозреваемые «оказали сопротивление c применением холодного оружия».
В заявлении пограничной службы Кыргызстана говорится, что подозреваемые проигнорировали предупредительные выстрелы и пограничный наряд был вынужден открыть огонь в направлении подозреваемых, в результате один подозреваемый получил ранение и позднее скончался. Двоим удалось скрыться на территории Казахстана.
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