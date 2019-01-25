Гражданин Кыргызстана задержан за распространение видео о драке в Намангане

Министерство внутренних дел Кыргызстана задержало подозреваемого в распространении в WhatsApp материалов, разжигающих межнациональную рознь.

24 января пресс-служба министерства сообщила, что задержанный распространил через WhatsApp видео, на котором заснята драка между молодежью. Инцидент происходил на территории Узбекистана.

Видео быстро распространилось в кыргызском контенте других социальных сетей. Пользователи сообщали, что события на видео происходили на территории Ошской области Кыргызстана.

Как сообщила пресс-служба МВД КР, на видео запечатлена драка между молодыми людьми на территории Наманганской области Республики Узбекистан. Генеральная прокуратура Узбекистана официально прокомментировала данный факт, сообщив, что в связи с этим возбужденно уголовное дело.

Несколько дней назад в узбекском контенте социальных сетей было опубликовано видео, на котором толпа жестоко избивает двух подростков до полуобморочного состояния. Пользователи сети сообщали, что событие произошло в Наманганской области.



