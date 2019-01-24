ГСИН: Текебаева переведут в колонию-поселение в 2020 году

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев будет переведен в колонию-поселение 10 февраля 2020 года. Об этом заявил председатель Государственной службы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров.

«У нас есть специальный отдел, который подсчитывает сроки отбытия наказания осужденных. Они считают дни и даже часы. Если человек отсидит лишнее, то это считается незаконным лишением свободы. Поэтому все подсчитывается тщательно. Ко мне и в письменном виде, и в устной форме обращается много людей. Говорят, чтобы рассмотрели срок, возможно, он не правильный, просят перевести в колонию-поселение. Среди них есть и Текебаев. Только у нас есть специалисты, которые считают срок. Так как мы исполняем наказание, только наши подсчеты верные. Если что-то будет неправильно, специалисты ответят перед законом», - сказал Жапаров.

22 декабря прошлого года Омурбек Текебаев, находившийся тогда в больнице, во время встречи с политиками говорил, что переведется в колонию-поселение через два месяца. После окончания лечения 9 января Текебаева перевели из Национального кардиологического центра в колонию.

Лидер партии «Ата Мекен», экс-спикер парламента, депутат нескольких созывов парламента Омурбек Текебаев и его однопартиец, экс-посол КР в Южной Корее Дуйшенкул Чотонов в 2017 году на основании показаний российского бизнесмена Леонида Маевского были обвинены по статье «Коррупция» и обсуждены на восемь лет каждый.

10 января стало известно, что Комиссия по вопросам помилования при президенте КР отказала в рассмотрении ходатайства Розы Отунбаевой, которая просила главу государства помиловать Омурбека Текебаева.