Нацэнергохолдинг создан, для продажи Токтогульской ГЭС

Бишкек, “Саясат. kg”. На многострадальную энергетическую отрасль экс.президенты Кыргызстана трижды производили “покушение”, по продаже основных активов национального достояния народа КР.

В 2001 г. сын экс.президента Аскара Акаева-Айдар Акаев совместно Всемирным Банком приняли авантюристическое и антинародное решение, по разделению ОАО “Кыргызэнерго” на три отдельные части: вырабатывающие, передающие и распределяющие компании. Основной целью незаконно “коронованного” принца была продажа распред.компании. Командой Айдара Акаева и Алексея Ширшова были подготовлены все документы, по разграблению главных энергетических объектов Кыргызстана.

Но события 24 марта 2005 г. не позволили семейному правлению Аскара Акаева осуществить намеченные планы, в продаже стратегически важных государственных предприятий, по выработке, передаче и распределении электроэнергии. В 2008-2009 гг. “наследный” принц, главный “пастух”, сын экс.президента Курманбека Бакиева-Максим Бакиев продолжил дело предыдущего принца, по продаже основных энергетических объектов. Командой Максима Бакиева и Алексея Ширшова “досконально и тщательно” были подготовлены документы по “прихватизации” всех активов энергетической отрасли страны. Предварительно списываются все задолженности по налогам и кредитам энергетических компаний и отменяется Закон КР “Особый статус Каскада Токтогульских ГЭС”, при поддержке депутатов ЖК КР.

Заранее выкупленное ОсОО “Чакан ГЭС” группой Максима Бакиева, захватывает ОАО “Северэлектро” и ОАО “Востокэлектро” и на первой очереди, по продаже энергетических активов была Токтогульская ГЭС.

Активными участниками этих незаконных и антигосударственных операций, были сотрудники ЦАРИИ Сапар Исаков и Айбек Калиев. Но события 7 апреля 2010 г. не позволили продать самому себе все энергокомпании. В декабре 2015 г. экс. министр промышленности и энергетики (МЭП КР) Кубанычбек Турдубаев и его заместитель Айбек Калиев приносят в ЖК КР законопроект о создании Нацэнегохолдинга, где НЭХК не подъотчетен парламенту и правительству и эту компанию не вправе проверять Счетная палата КР. И поэтому депутаты ЖК КР не поддержали этот законопроект.

В январе 2016 г. согласно постановления Правительства КР, за подписью премьер-министра Темира Сариева создается НЭХК со 100% долей участия государства. Основного инициатора упразднения МЭП КР и образования НЭХК Кубанычбека Турдубаева просто “кидают” и главой новой организации становится Айбек Калиев. В это время главным действующим лицом в аппарате президента КР был Сапар Исаков.

Через некоторое время государственное предприятие НЭХК “чудесным” образом становится ОАО “НЭХК”. Государственные акции энергокомпаний в объеме 81%, принадлежащие ФУГИ передаются в уставной капитал ОАО “НЭХК”.

Нынешний председатель ОАО “НЭХК” Азамат Абдыкадыров неоднократно заявлял, что нацэнергохолдинг является частной компанией и НЭХК определяет и решает все стратегически важные задачи энергетической отрасли Кыргызстана. Как так частная предприятие владеет и управляет государственным пакетом акций?

Это просто нонсенс и абсурд в национальном масштабе, по управлению народного достояния. Если, завтра правление НЭХК, решить продать Токтогульскую ГЭС, то никто и ничто воспрепятствовать не сможет. Предыдущие участники “покушения” Сапар Исаков и Айбек Калиев находятся в СИЗО ГКНБ. Но угроза продажи основных стратегических активов энергетической отрасли сохраняется, так как “новые” чиновники крайне заинтересованы в покупке национального достояния простого народа Кыргызстана.



Общественный деятель Р.Умбеталиев.