Брат секретаря Совета безопасности Сагынбаева оправдан в суде за вымогательство взятки

Брата секретаря Совета безопасности Кыргызстана Дамира Сагынбаева оправдали в суде за вымогательство взятки. Kaktus.media в Верховном суде Кыргызстана это подтвердили.
Отметим, что родной брат секретаря Совета безопасности КР Дамира Казаковича Сагынбаева - Батыр Казакович Сагынбаев, который являлся оперуполномоченным УВД Чуйской области, был задержан сотрудниками УГКНБ Чуйской области при получении взятки. Когда это было, неизвестно.
Отметим, редакция отправляла в Верховный суд запрос о Батыре Сагынбаеве. Там ответили, что "29 октября 2018 года (уголовное дело №174/18/б4 (173-12-07) судья Свердловского районного суда Бишкека Рустам Саткынбаев рассматривал материалы уголовного дела в отношении Б. К. С. и А. М. К., обвиняемых по статьям "Злоупотребление должностным положением", "Превышение должностных полномочий" и "Вымогательство взятки" УК КР. 29 октября 2018 года был вынесен приговор.
Таким образом, приговором районного суда Б. К. С. по всем предъявленным обвинениям был признан невиновным и оправдан за недоказанностью его участия в совершенном преступлении.
Его подельник А. М. К. был признан виновным по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР, но без назначения наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. По остальным предъявленным обвинениям его признали невиновным и оправдали за недоказанностью его участия в преступлении.
В Верховном суде КР отметили, что приговор суда сторонами не обжалован и вступил в законную силу. О фабуле дела в Верховном суде не рассказали.
Из источников в силовых структурах стало известно, что Батыр Казакович Сагынбаев находится в распоряжении кадров УВД Чуйской области.
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