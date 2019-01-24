           
Подробности
Общество
Просмотров: 7

Заслужил! В Жогорку Кенеше просят правительство наградить Александра Крестинина

В Жогорку Кенеше предлагают представить главного тренера сборной Кыргызстана по футболу Александра Крестинина к правительственной награде.

С таким предложением сегодня в парламенте выступил депутат Тазабек Икрамов.

 
"В истории кыргызского футбола наша сборная впервые добилась такого успеха на Азиатском кубке. Я бы предложил представить главного тренера к правительственной награде", - сказал он.

 

Также депутат предложил правительству выделить участок за городом для строительства современного стадиона и привлечь к его созданию инвесторов.

 

"Если бы правительство освободило академию футбола от налогов, то это было бы очень хорошей поддержкой для развития игры", - добавил он.

 

 

 

URL: https://kaktus.media/385702 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить