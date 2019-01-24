Заслужил! В Жогорку Кенеше просят правительство наградить Александра Крестинина

В Жогорку Кенеше предлагают представить главного тренера сборной Кыргызстана по футболу Александра Крестинина к правительственной награде.

С таким предложением сегодня в парламенте выступил депутат Тазабек Икрамов.



"В истории кыргызского футбола наша сборная впервые добилась такого успеха на Азиатском кубке. Я бы предложил представить главного тренера к правительственной награде", - сказал он.

Также депутат предложил правительству выделить участок за городом для строительства современного стадиона и привлечь к его созданию инвесторов.

"Если бы правительство освободило академию футбола от налогов, то это было бы очень хорошей поддержкой для развития игры", - добавил он.

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