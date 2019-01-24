УВД: Женщина, сломавшая позвонок, врет. Она сама скрыла факт ДТП, а теперь вымогает деньги

Женщина, сломавшая позвонок, врет. Она сама скрыла факт ДТП и договорилась с водителем.

Так прокомментировали в УВД Чуйской области информацию Анары Алымкуловой, дело которой закрыли якобы на основании, "что та упала сама".



Отметим, что бишкекчанин Мелис Алымкулов жаловался на действия правоохранительных органов, так как его пострадавшую тетю, которая лежала в больнице из-за перелома позвоночника, следователь не допросил.

"Никто не просил ее написать встречное заявление, дать какие-то показания следствию или написать объяснительную. Мы думали, что следователь все-таки приедет, так как она все еще была в больнице в тяжелом состоянии. В итоге виновник аварии пропал, а тетя все еще лежала в больнице. Затем, уже после выписки, мы узнали, что никто не возбуждал уголовное дело и вообще не было никакого разбирательства", - рассказал редакции Мелис Алымкулов.

В ГУВД Чуйской области, изучив материалы дела, пояснили редакции Kаktus.media, что ДТП, действительно, было, но 19 ноября 2017 года, а не в 2018 году.

Тогда в дежурную часть ОВД Аламудунского района позвонили из больницы Бишкека и сообщили, что к ним поступила женщина с травмами. В больницу выезжала следственно-оперативная группа. Они опросили 50-летнюю Анару Алымкулову. Она тогда скрыла факт аварии и заявила, что сама упала.

"Милиционерам она рассказала, что в ноябре 2017 года была на обочине дороги, мимо проезжала машина на большой скорости, она испугалась, прыгнула в сторону и упала в арык, где и получила травмы. Кроме того, она заявила, что претензий ни к кому не имеет и отказывается от прохождения судебно-медицинской экспертизы. Следственная служба ОВД Аламединского района не стала возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием жалобы со стороны потерпевшей", - отметили в УВД.



Уже в декабре 2018 года в ОВД Аламудунского района обратился водитель автомашины, который сообщил, что Анара Алымкулова пострадала в ДТП с участием его автомобиля и он оплатил ей все расходы на лечение. Но несмотря на это, она продолжает вымогать у него деньги за ущерб.

В ходе следствия выяснилось, что в ноябре 2017 года вышеуказанная потерпевшая женщина ехала в машине, там были и другие пассажиры.

Автомобиль попал в аварию, и Алымкулова получила травмы. Однако сотрудникам милиции, прибывшим в больницу, она сообщила, что сама упала. К тому же, она отказалась от претензий к кому-либо и от прохождения судебно-медицинской экспертизы.

"Между ней и водителем была устная договоренность. В настоящее время прокуратурой проводится проверка по данным фактам", - подчеркнули в УВД.

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