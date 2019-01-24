Снежки, заточение в багажник и избиения

В Сузакском районе владелец “Мерседеса” обвиняется в том, что похитил двух подростков.



По одной из версий, причина в том, что мальчишки из села Сафаровка играли в снежки у дороги. Один из них попал в проезжающую машину. Хозяин легковой остановился и силой посадил пацанов к себе в багажник. Похититель заявил, что сейчас повезет подростков в милицию.



Один из пленников сумел из багажника позвонить отцу и сообщить ему номер и марку автомобиля. Отец смог перехватить автомобиль по дороге в отделение и освободил ребят. Оказалось, что они получили травмы. Сейчас оба мальчика проходят лечение в больнице с диагнозом “сотрясение головного мозга и гематомы”.



Родители пожаловались на похитителя в ОВД Сузакского района. Похититель в ответ написал встречное заявление на отца потерпевшего. Обвинил его в избиении сына и матери. В настоящее время сотрудники областного УВД начали расследование.



Бек МУРАТОВ.

"Вечерний Бишкек"