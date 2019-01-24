Все лучшее детям?

В редакцию обратились жильцы домов № 1, 2 и 3 микрорайона “Юг–2”, рассказавшие о том, что в их дворе были установлены горки, качели и турники для ребятишек. Появления этой игровой площадки бишкекчане ждали 40 лет! Но игровое оборудование начало разваливаться через полгода.

Для обустройства детской площадки во дворе этих домов депутатами горкенеша была оказана спонсорская помощь. Деньги поступили в МТУ № 12.



Установили горки, качели в течение двух месяцев, но, по словам жильцов, безответственно — из некачественного материала, без соблюдения техники безопасности, с массой недоделок.



“Не прошло и полугода, как все начало отваливаться и ломаться. Комиссия признала работу неудовлетворительной и не приняла ее. Акт приема выполненных работ, представленный нам директором ОсОО “Евразия строй” на сумму 288 тысяч 955 сомов, не соответствует установленным игровым аттракционам, и мы, жильцы двора, его не подписали.



Особое внимание надо обратить на незаконность подписания акта выполненных работ. Хотелось бы знать, на каком основании, не указывая дату принятия, уже не работающий и не имеющий право подписи бывший начальник МТУ №12 подписал данный акт о сдачи площадки в эксплуатацию.



Было бы справедливо, если бы все денежные средства использовались по назначению, вот тогда и было бы все лучшее — детям”, — написали в редакцию жители домов.



По их словам, на месте побывала независимая оценочная комиссия, которая выявила расхождения в списании денежных средств на сумму 72 тысячи сомов.



Прочитав это письмо, мы решили выехать на место и посмотреть на установленную для ребятни площадку. К слову, пользуются ею мальчишки и девчонки не только трех домов двора, но и близлежащих этажек и общежитий.



Во дворе металлический забор, а внутри — аттракционы. Пара качелей, горка и турники, рядом небольшое футбольное поле. Говорят, что забор уже несколько раз пришлось ремонтировать, в некоторых местах металлические прутья до сих пор отсутствуют. Некоторые турники шатаются, горку доделывали уже после установки. На футбольном поле рассыпали песок, и теперь, когда пацаны гоняют мяч, кругом пыль.



— В соседнем дворе депутаты горкенеша тоже помогли установить площадку, им она обошлась намного дешевле. И очень хорошая получилась!

Качели и горки качественные и безопасные. Не то что у нас! — говорят бишкекчане.



Нынешнее руководство МТУ



№ 12, к которому мы обратились с разъяснениями, в курсе сложившейся ситуации, заверяет, что подрядчики, выполнившие работы, обещали исправить все недочеты с началом весны. По словам жителей, с этим вопросом сейчас разбираются в районной прокуратуре, куда они тоже обратились. “Вечерка” и дальше будет следить за развитием ситуации.



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Айжан МАМБЕТАЛИЕВА.



"Вечерний Бишкек"