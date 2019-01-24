Ирина Карамушкина: Беззубый Минздрав не способен бороться с шарлатаном Зайналиевым

По словам депутата , президента обманули, сказав, что у «знахаря» имеется лицензия
Министерство здравоохранения обвинили в беспомощности в связи с фактом прекращения уголовного дела в отношении лжеонколога Хашима Зайналиева. Как заявила депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, ранее главу государства обманули, сообщив, что у «целителя» якобы имеется лицензия.
-У нас беззубый Минздрав, который не может бороться с шарлатаном Хашимом Зайналиевым, - возмутилась Карамушкина. - Если бы был сильный и смелый министр, то ситуация была бы другой. Президента обманули, сказав, что у знахаря есть лицензия. Нет у него лицензии. За него просили профессора, журналисты. Мне стыдно за тех кандидатов наук, которые просили за него.
Народная избранница напомнила, что вопрос об отсутствии лицензии у Зайналиева поднимался ещё в 2016 году, однако он продолжал лечить людей.
-Многие врачи уже не раз заявляли, что его диагнозы - чушь собачья, - отметила Карамушкина. - Сколько раз пытались всей общественностью доказать, что он не имеет права лечить людей! Уже дважды становилось известно о смерти его пациентов.
Vesti.kg
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