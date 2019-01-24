Евгения Строкова, депутат ЖК: «Динара Аляева сильно себя пиарит. Она не отчиталась за деньги, которые собрала с народа»

В последние годы увеличилось число различных благотворительных фондов. Среди них – «Помогать легко», фонд, основанный несколько лет назад.

Основательница – Динара Аляева. Упомянутый фонд специализируется на оказании помощи детям, которые болеют онкологическими заболеваниями. Исполнительный директор фонда Аляева еще в 2016 году выступила с инициативой приобретения линейного ускорителя, который позволял бы при помощи излучения бороться с такими заболеваниями. Желающие начали переводить деньги в упомянутый фонд. По словам госпожи Динары, необходимо было собрать 240 млн сомов для приобретения этого аппарата (5 поколения). Но так как к 2018 году в фонде удалось собрать только 4 млн 322 тысячи сомов, сбор средств решили прекратить. Сообщалось, что ведется работа по приобретению упомянутого аппарата при помощи инвесторов. В последнее время часто возникают вопросы – куда делись собранные деньги. Некоторые депутаты не смотрят на ситуацию с безразличием, поднимают вопрос на заседаниях. По данному вопросу мы обратились к депутату ЖК, члену парламентского комитета по социальной политике Евгении Строковой.

- Евгения Григорьевна, правда ли то, что депутаты перечислили однодневную зарплату в фонд «Помогать легко» для приобретения линейного ускорителя?

- Это правда. Если не ошибаюсь, то это в районе 200 тысяч сомов. Акция называлась «Один доллар за жизнь». В акцию внесли свой вклад и крупные компании, вроде «Газпрома», «Мол Булака». Даже оказали поддержку пенсионеры. Не знаю, сколько в общей сложности собрала Динара Аляева. Но из «Кумтора» выделили 7 млн долларов на приобретение упомянутого аппарата. Наблюдательный совет фонда «Помогать легко» контролирует сбор средств. Если мы собираем деньги на линейный ускоритель, они говорят о том, что направили деньги на другие вещи. Это нецелевое использование. А на другие вещи мы бы деньги не дали. По правде говоря, мы дали деньги на линейный ускоритель, но этого аппарата нет до сих пор. 5 миллионов – это не легкие деньги. Могли бы выйти к народу и сделать отчет.

По правде говоря, Аляева оказалась профессионалом самопиара. Ей следовало бы четко вести свою работу, чтобы не возникали подозрения. Одним словом – ей следовало бы работать так же, как она громко заявляет о себе. У нас есть все документы о перечисленных средствах. В свое время Айсулуу Мамашова активно работала по этому вопросу. В Кыргызстане есть множество благотворительных фондов, которые работают, а не пиарят себя таким образом. Вызывают некоторые опасения фонды, которые так сильно себя хвалят. Да и народ сейчас подозрительный. В общем, надо вносить изменения в законы, касающиеся благотворительных фондов. В свое время об этом говорила и депутат Наталья Никитенко. Законы сейчас имеют недостатки, допускают личные интересы.

- 200 тысяч сомов с депутатов – это немалая сумма. Проследили ли вы за тем, чтобы ваши деньги были использованы по назначению?

- Тщательного контроля не было. Один раз расспрашивала, интересовалась. По моим данным, собранные деньги направили бы на приобретение нескольких оборудований. Но каким будет результат – я не знаю. Работу благотворительных фондов нужно проверять. Хуже всего то, что у нас еще больше людей пиарятся на трагедиях и несчастьях. Даже взгляните на название фонда – «Помогать легко». Конечно, выбранным им способом помогать легко. И это вызывает вопросы.

Источник: газета «Багыт.kg» № 2 от 23.01.2019 / стр. 5, gezitter. org