Омурбекова: Правительство работает над повышением зарплат учителей

Иногда дети подвергаются моральному насилию учителей – в школах, родителей – дома или других лиц.

В этой связи во всех школах работает проект "Школа без насилия". Об этом в интервью радио "Марал" сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, проект в первую очередь учит детей толерантности. Толерантный ребёнок, став в будущем родителем, не будет оказывать морального давления на своих детей.

"В первую очередь толерантными должны быть учителя. Правительство в целях стимулирования учителей и воспитателей работает над повышением их зарплат с сентября. К сожалению, не все социальные педагоги в школах являются психологами. Поэтому учащиеся не всегда могут получить квалифицированную помощь. Вследствие этого мы вводим в рабочие планы школу лекции, которые учат, как стать хорошими родителями. Прослушав несколько лекции, родители понимают, как правильно относиться к своим детям", - говорит Омурбекова.

В школах необходимо увеличивать количество психологов, добавила вице-премьер-министр.

"Они должны стараться заблаговременно оказать ребёнку помощь. Для детей подготовлено около десяти роликов. В каждой школе мы открываем "ящик доверия", где может оставить анонимное письмо подвергшийся насилию ребёнок", - сказала Омурбекова.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org