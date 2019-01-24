Очередная махинация Бориса Воробьева

Известный в Кыргызстане незаконными махинациями бизнесмен Борис Воробьев вновь вышел на арену. В этот раз он решил возобновить уголовное дело 17-летней давности.
В конце 90-х Воробьев приобрел компьютерную технику на 25 тысяч долларов, но заплатил за нее не сразу, растянув выплаты на несколько лет. Однако и тогда остался должен 10 тысяч долларов. Руководство компьютерной фирмы обратилось в суд и в 2002 году истец получил 1-комнатную квартиру и денежные средства от реализации недостроенного нежилого помещения в 12 микрорайоне.
Казалось бы, справедливость восторжествовала, компания получила честно заработанные деньги, но через 17 лет Борис Воробьев вдруг вспомнил про это дело и решил обратиться в суд. За эти годы квартира сменила 5 хозяев, на месте недостроенного помещения давно построен общественно-торговый комплекс площадью 6 тысяч кв. метров, а ОсОО, выигравшее дело, ликвидировано более 10 лет назад.
Однако эти факты ничуть не останавливают судей. В нарушение Процессуального кодекса, где черным по белому написано, что при ликвидации юридического лица невозможно возобновление уголовного дела, в Бишкекском городском суде проходят заседания, при этом руководство ликвидированной компании не получает ни одной повестки. Более того, определение о пересмотре дела вынесено при отсутствии оригиналов документов.
Если посмотреть на публикации в СМИ об этих служителях Фемиды, то становится ясно, почему они выносят такое решение. Воробьев нашел себе «хороших партнеров», ставших известных по вынесению незаконных решений в скандальных делах, но при этом почему-то продолжающих работать в системе правосудия.
Сам Воробьев хоть и называет себя успешным бизнесменом и любит напоминать о своем политическом прошлом, все мы знаем, кто он на самом деле. Всем известно, что Воробьев отсидел за контрабанду, хищение горюче-смазочных материалов и уклонение от уплаты налогов еще в конце 90-х. И это не последнее его преступление. В 2005 году Воробьев вновь был задержан, в отношении него было возбуждено сразу три уголовных дела. Позже каким-то образом он стал директором Русского драматического театра, который стал центром скандалов в период правления Воробьева. В 2013 году горе-бизнесмена осудили на 7 лет за злоупотребление должностным положением и отмывание доходов во время работы директором театра.
Источник: газета «Майдан.kg» №3 от 23.01.2019 / стр. 4, gezitter. org
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