Предлагают штрафовать чиновников за незнание госязыка

Общественный деятель, политик Азимбек Бекназаров обратился к президенту, правительству и парламенту с призывом поднять авторитет кыргызского языка в стране.

По его словам, положение кыргызского языка существенно ухудшилось после того, как в Конституцию в 2000 году была внесена норма об официальном языке. В обращении приводится аргумент, что реклама в основном написана на русском, английском, арабском, корейском и китайском языках.

В обращении написано, что при приеме на госслужбу надо не формально, а в обязательном порядке требовать знание государственного языка и за незнание госязыка чиновников надо штрафовать.

До этого [исполком ] курултая общественно-политических и патриотических сил подготовил проект закона по конституционной реформе, предложив провести референдум 24 ноябре т. г. В частности, содержится норма о лишении русского языка статуса официального.

Согласно Конституции, в Кыргызстане русский язык имеет статус официального. Главным образом документооборот и обслуживание в городской местности осуществляется на русском языке, что вызывает недовольство общества.

Источник: fakt.kg, gezitter. org