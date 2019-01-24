Предлагают штрафовать чиновников за незнание госязыка

Общественный деятель, политик Азимбек Бекназаров обратился к президенту, правительству и парламенту с призывом поднять авторитет кыргызского языка в стране.
По его словам, положение кыргызского языка существенно ухудшилось после того, как в Конституцию в 2000 году была внесена норма об официальном языке. В обращении приводится аргумент, что реклама в основном написана на русском, английском, арабском, корейском и китайском языках.
В обращении написано, что при приеме на госслужбу надо не формально, а в обязательном порядке требовать знание государственного языка и за незнание госязыка чиновников надо штрафовать.
До этого [исполком ] курултая общественно-политических и патриотических сил подготовил проект закона по конституционной реформе, предложив провести референдум 24 ноябре т. г. В частности, содержится норма о лишении русского языка статуса официального.
Согласно Конституции, в Кыргызстане русский язык имеет статус официального. Главным образом документооборот и обслуживание в городской местности осуществляется на русском языке, что вызывает недовольство общества.
Источник: fakt.kg, gezitter. org
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