Карыпбеков вновь намерен стать директором

19 марта истечет срок полномочий Илима Карыпбекова, который возглавлял ОТРК с 15 марта 2015 года. Новый руководитель должен приступить к работе 20 марта.

В связи с этим объявляется конкурс на должность гендиректора Общественной телерадиокомпании. Основные требования к кандидату: знание государственного языка, дается преимущества тем, кто владеет официальным и английским языками. Необходим 5-летий практический опыт работы на руководящей должности, понимание принципов работы радио и телевидения. Кандидат не должен занимать общественно-политические или религиозные должности. Господин Илим заявил, что намерен во второй раз побороться за эту должность, так как закон не запрещает. Пока что он думает. Тем временем желающие прибрать к рукам власть в ОТРК затеяли «интересные» игры, бегают то в Белый, то в Синий дома.

Источник: газета «Багыт.kg» № 2 от 23.01.2019 / стр. 5, gezitter. org