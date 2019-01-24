Будет мало, даже если два депутата попросят у народа прощения на коленях

До сих пор не утихают дискуссии вокруг заведующего финансово-экономическим отделом Агентства профтехобразования Талантбека Тынысова, который находился на заседании ЖК в свитере.

После того как эта история бурно обсуждалась общественностью, появилась информация о том, что заведующий финансово-экономическим отделом отпросился к себе домой из-за подскочившего давления и отключил свой телефон. Общественность не приняла извинения со стороны вице-спикера ЖК Мирлана Бакирова, принесенные перед журналистами в его кабинете. Многие раскритиковали его, мол, извинялся с самодовольны видом. Что касается депутата Алмазбека Токторова, который даже не подумал об извинениях, то среди общественности звучит много требований о том, что он должен сдать мандат. Два депутата подверглись существенной критике общественности после произошедшего. Будет мало, если даже они попросят прощения на коленях.

Источник: газета «Багыт.kg» № 2 от 23.01.2019 / стр. 11, gezitter. org