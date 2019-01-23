"Цирк оставляем министру". 35 артистов написали заявления об увольнении

Сегодня, 23 января, 35 артистов цирка написали заявление о массовом увольнении министру культуры, информации и туризма Азамату Жаманкулову.

Сообщается, что "перед тем как оставить манеж в знак протеста проводимой чиновниками политикой, артисты передадут государству все кубки и грамоты, завоеванные на международных фестивалях и конкурсах в 15:30 возле Министерства культуры, информации и туризма".



"На эту церемонию мы пригласили представителей СМИ, а власти, наконец, увидят реальные достижения отечественных артистов цирка", - сообщили артисты.

"На такой шаг труппу вынудило пойти заявление кандидата на должность директора Фархада Бекманбетова. Он обвинил артистов в том, что они сами являются виновниками нынешней плачевной ситуации. Что цирк, осваивая более 20 000 000 сомов, мог бы показать результат.

При этом мы хотим подчеркнуть, что 12 000 000 сомов - это фонд заработной платы, 2 500 000 - отчисления в Соцфонд, а остальное уходит на коммунальные расходы. Мало того, в 2018 году команда Исанаева проиграла суд непонятной компании на сумму 4 500 000 сомов, благодаря чему цирк потерял почти половину годового бюджета. Сегодня главный бухгалтер и остатки исанаевской команды продолжают противостоять творческому коллективу", - говорится в обращении.

Артисты заявили: "Ранее привлеченная к уголовной ответственности Зоя Каркенова до сих пор сидит бухгалтером. В этой ситуации артисты ожидали оперативных и принципиальных решений со стороны министра культуры, но, увы, закулисные игры слишком затянулись, и длятся уже более 51 дня!

Сейчас Жаманкулов давит на то, что кандидат в гендиректоры Аида Акматова, поддерживаемая творческим коллективом, не соответствует квалификационным требованиям. Тем самым министерство вводит в заблуждение общественность".

"В представленных документах четко указано, что в 2005-2009-е годы она работала главным администратором международных сборных программ и ассистентом директора в Германии. В ЕС нет понятия трудовой книжки, есть трудовой договор.

Согласно статье 357 Трудового кодекса, документом, подтверждающим время работы у работодателя - физического лица, являются письменный трудовой договор или запись в трудовой книжке. В Германии ассистент директора - это и есть заместитель директора. Руководство министерства предприняло все меры для того, чтобы сорвать назначение профессионала и привести в цирк очередного протеже, наподобие Исанаева.

При этом хотим отметить, что сам Жаманкулов при назначении на должность заместителя министра культуры, информации и туризма не соответствовал квалификационным требованиям. С 2011 по 2015 год работал в частных структурах, был риэлтором и руководил благотворительной организацией. Хотя по квалификационному требованию у него должен быть стаж государственной и/или муниципальной службы не менее 5 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 7 лет.

В связи со сложившейся ситуаций цирк мы оставляем министру, а арену тем, кто обходными путями пытается влезть в должность директора. Таким образом мы выражаем протест всем коррупционным проявлениям, с которыми столкнулись в последнее время", - заключили артисты.



Напомним, бывший директор госцирка Курмангазы Исанаев ушел с должности 20 декабря 2018 года. Приказ о его увольнении подписал глава ведомства Азамат Жаманкулов. Ранее министр заявлял, что уволит Исанаева 18 января 2019 года, когда он закончит и сдаст все дела. Но под натиском общественности Исанаева отстранили от должности раньше.

Артисты неоднократно требовали уволить Исанаева. Они выказывали недовольство тем, что директор не занимается проблемами культурного учреждения, мешает развитию сотрудников и нерационально расходует бюджетные средства.

21 января артисты вышли на митинг. Позже они сообщили, что подадут в суд на кандидата в гендиректоры Фархада Бекманбетова.



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