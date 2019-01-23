ГАООС и ЛХ передало айыл окмоту новый мусоровоз за 2,5 млн. сомов

Бишкек, "Саясат. kg". Производителям мусоровоза марки “Дунфэнг» с задней погрузкой в новом технически-эксплуатационном состоянии 2018 года выпуска является китайский тракторный завод “Дунфэнг”.



Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООС и ЛХ) передало в новом году первый новый мусоровоз марки “Дунфэнг» Иссык-Кульский айыл окмоту Тюпского района Иссык-Кульской области.

Производителям мусоровоза марки “Дунфэнг» с задней погрузкой в новом технически-эксплуатационном состоянии 2018 года выпуска является китайский тракторный завод “Дунфэнг”. Общая стоимость спецмашин составила 2 млн. 565 тыс.сомов. Его грузоподъемность 4 тонны.

Конкурс на закупку спецтехники проведен Иссык-Куль-Нарынским местным фондом охраны природы и развития лесной отрасли и профинансирован Республиканским фондом охраны природы и развития лесной отрасли при ГАООС и ЛХ. Поставщиком мусоровоза является ОсОО «Аман-Роуз».

Вручая ключи от нового мусоровоза главе Иссык-Кульского айыл окмоту Адылбеку Алиеву директор ГАООС и ЛХ Абдыкалык Рустамов отметил, что данная инициатива Госагентства проводится в рамках реализации Указа президента КР «Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны», а также Правительственной программы «Единство, доверие и созидание» и до конца текущего года подобными спецтехниками будут обеспечены все регионы страны.

На церемонии вручения спецтехники глава айыл окмоту А. Алиев поблагодарил директора ГАООС и ЛХ А. Рустамова за оказанную поддержку и заявил, что по сей день Иссык-Кульском айыл окмоту не было мусоровоза и в связи с этим были определенные трудности при вывозе мусора.

Иссык-Кульский айыл окмоту Тюпского района, Иссык-Кульской области состоит из 2 айылов. Это, село Иссык-Куль и Ынтымак. Общая численность населения Иссык-Кульского айыл окмоту составляет более 2,5 тыс. и расположено вдали от районного центра 35 км.

Необходимо отметить, что ГАООС и ЛХ с 2014 по 2017 годы из средств фондов охраны природы и развития лесной отрасли закупило для всех регионов страны 73 единиц спецтехники на общую сумму 152 млн. 883 тыс. 800 сомов. Из них: тракторы МТЗ-82.1 с плугом-23, мусоровозы-28, автовышки и краны-3, бульдозер для свалки-3, экскаватор-бульдозер, погрузчик, прицеп-5, автосамосвалы-5, иллососные и поливомоечные машины-6.

Пресс-служба ГАООС и ЛХ