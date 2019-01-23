По республике 444 точки при Государственной регистрационной службе, где принимаются заявления для назначения единовременной денежной выплаты при рождении ребенка «балага суйунчу»

Бишкек, "Саясат. kg". По республике 444 точки при Государственной регистрационной службе, где принимаются заявления для назначения единовременной денежной выплаты при рождении ребенка «балага суйунчу», сообщает Министерство труда и социального развития.

Регистрация заявлений производится в 60 органах ЗАГС (из них 5 айыл окмоту), 16 ЦОН, 368 информационных киосках.

Для удобства граждан, при обращении в ЗАГС, ЦОН и ИК операторами предлагается список близлежащих к месту проживания банков, в которых заявитель может открыть банковский счет. Вместе с тем, сотрудники управлений труда и социального развития при получении электронного заявления, перечисляют денежные средства по “балага суйунчу” на банковские счета заявителей, указанных в этих заявлениях.

Важно отметить, что граждане имеют возможность обратиться за назначением «балага суйунчу» непосредственно при регистрации рождения ребенка в ГРС.

На сегодняшний день ведется работа по апробации упрощенного механизма предоставления “балага суйунчу” посредством электронной межведомственной передачи заявлений из информационной системы ГРС централизованно в информационную систему Министерства, без участия районных и городских управлений труда и социального развития. Упрощенный механизм будет отпилотирован в Свердловском районе города Бишкек, Сокулукском и Аламудунском районах Чуйской области до 31 марта 2019 года. В рамках пилота через информационную систему Центрального Казначейства “Казна” из информационной системы Министерства документы и денежные средства будут направляться на транзитные счета. При этом, получатели смогут обналичить деньги в любом филиале выбранного ими банка.

Это позволит:

- исключить механические ошибки при оформлении заявления о назначении “балага суйунчу”;

- сократить сроки выплаты;

- оптимизировать рабочие процессы при предоставлении “балага суйунчу.

По данным Министерства в 2018 году «балага суйунчу» было выплачено 90849 человек, на что из республиканского бюджета профинансировано 365,8 млн. сомов.