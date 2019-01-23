Бишкек, "Саясат. kg". По республике 444 точки при Государственной регистрационной службе, где принимаются заявления для назначения единовременной денежной выплаты при рождении ребенка «балага суйунчу», сообщает Министерство труда и социального развития.
Регистрация заявлений производится в 60 органах ЗАГС (из них 5 айыл окмоту), 16 ЦОН, 368 информационных киосках.
Для удобства граждан, при обращении в ЗАГС, ЦОН и ИК операторами предлагается список близлежащих к месту проживания банков, в которых заявитель может открыть банковский счет. Вместе с тем, сотрудники управлений труда и социального развития при получении электронного заявления, перечисляют денежные средства по “балага суйунчу” на банковские счета заявителей, указанных в этих заявлениях.
Важно отметить, что граждане имеют возможность обратиться за назначением «балага суйунчу» непосредственно при регистрации рождения ребенка в ГРС.
На сегодняшний день ведется работа по апробации упрощенного механизма предоставления “балага суйунчу” посредством электронной межведомственной передачи заявлений из информационной системы ГРС централизованно в информационную систему Министерства, без участия районных и городских управлений труда и социального развития. Упрощенный механизм будет отпилотирован в Свердловском районе города Бишкек, Сокулукском и Аламудунском районах Чуйской области до 31 марта 2019 года. В рамках пилота через информационную систему Центрального Казначейства “Казна” из информационной системы Министерства документы и денежные средства будут направляться на транзитные счета. При этом, получатели смогут обналичить деньги в любом филиале выбранного ими банка.
Это позволит:
- исключить механические ошибки при оформлении заявления о назначении “балага суйунчу”;
- сократить сроки выплаты;
- оптимизировать рабочие процессы при предоставлении “балага суйунчу.
По данным Министерства в 2018 году «балага суйунчу» было выплачено 90849 человек, на что из республиканского бюджета профинансировано 365,8 млн. сомов.
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